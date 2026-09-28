В Ставрополе построят стадион и ФОК за 212 млн рублей

В Ставрополе планируется реализация двух инвестиционных проектов в сфере спорта. Новые объекты разместятся на проспекте Кулакова. Общий объем частных инвестиций в проекты составит около 212 млн руб., сообщил глава города Иван Ульянченко.

По его словам, речь идет о строительстве футбольного стадиона с трибунами на 1 тыс. мест и физкультурно-оздоровительного комплекса «Спортивный клуб “Легенда”». Начать строительные работы планируется в 2027 году.

Параллельно в Ставрополе продолжается реализация других крупных инвестиционных проектов. В частности, ведутся монтажные работы на объекте всесезонного досугово-развлекательного центра «Артиум». На первом этаже здания началось остекление.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства акватермального комплекса «Термолэнд — парк Ставрополь». Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Наталья Белоштейн