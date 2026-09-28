Средняя зарплата в СКФО выросла на 12,2%

Размер средней номинальной начисленной заработной платы в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2026 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,8 тыс. руб., следует из материалов Северо-Кавказстата.

Рост номинальной зарплаты зафиксирован во всех субъектах федерального округа, самые высокие показатели — в Дагестане (на 13,3%) и Северной Осетии (на 13,2%).

Среди субъектов СКФО на первом месте по размеру номинальной зарплаты находится Ставропольский край (68,4 тыс. руб.), на последнем — Ингушетия (50,2 тыс. руб.).

Самыми высокооплачиваемыми видами экономической деятельности в СКФО в первом полугодии стали финансовая и страховая. Наиболее высокие зарплаты в этой сфере в Ставропольском крае (100,5 тыс. руб.), самые низкие — в Дагестане (92,2 тыс. руб.).

Низкая заработная плата в регионах СКФО зафиксирована в деятельности гостиниц и организаций общественного питания (43,1 тыс. руб.). В январе-июне максимальная зарплата в этой сфере была на Ставрополье (48,7 тыс. руб.), а минимальная — в Чечне (27,1 тыс. руб.).

Наталья Белоштейн