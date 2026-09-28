Вывод денег оказался аутсорсингом

Арбитражный суд Ставропольского края отказал в иске о взыскании более 5 млрд рублей убытков с бывших руководителей АО «Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные» (Вэлан), признав их действия не выходящими за пределы обычного делового риска. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края поставил точку в одном из самых масштабных и затяжных корпоративных конфликтов на Юге России. Суд в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований АО «Инвест-Про» и АО «Вэлан» к группе бывших руководителей и бенефициаров завода — Андрею Коровайко, Олегу и Аркадию Чебановым, Александру Ушакову, Ангелине Коровайко и Светлане Шляховенко. Истцы, представляющие интересы государства после национализации актива, требовали взыскать солидарно более 5 млрд руб. убытков, якобы выведенных через систему сбытовых посредников. Судья пришел к выводу, что действия ответчиков не выходили за пределы обычного предпринимательского риска, а заявленные убытки не были доказаны.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вэлан» зарегистрировано в 1994 году в г. Зеленокумск. Основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал компании составляет 4,3 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Согласно решению суда, конфликт вокруг электротехнического завода «Вэлан», специализирующегося на взрывозащищенном оборудовании, стал последствием громкого дела «Концерна Покровский». До конца 2022 года предприятие находилось под контролем бенефициаров, которых истцы связывают с Андреем Коровайко и Олегом Чебановым. Бизнес-модель строилась на классическом разделении финансовых потоков. Производственная площадка отгружала готовую продукцию двум торговым домам — ООО «Вэлан» и ООО «ТД «Вэлан» — по фиксированным ценам. Сбытовые структуры, не обремененные капитальными затратами на производство, реализовывали товар конечным заказчикам, в том числе по госконтрактам, с высокой маржинальностью, аккумулируя прибыль на своих счетах.

Концерн «Покровский» — крупный агропромышленный холдинг на юге России, активы которого в 2024 году были конфискованы в пользу государства из-за коррупционных нарушений его бывших бенефициаров. В августе 2026 года суд приговорил бывшего главу службы безопасности компании Сергея Ечкалова к 20 годам колонии за участие в преступном сообществе, занимавшемся захватом активов.

После того как в декабре 2023 года контроль над ключевыми звеньями группы перешел к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимуществу), новое руководство инициировало ревизию. Претензии базировались на решении Межрайонной ИФНС России по Ростовской области от 13.01.2023 года, выявившем схемы уклонения от налогов в торговом доме, и акте ревизионной комиссии. По версии истцов, только за период с 2020 года по июнь 2022-го завод недополучил 3,7 млрд руб. прибыли из-за реализации продукции по заниженным ценам. С учетом доначислений за предыдущие периоды и требования о взыскании 1,6 млн руб. «самопремирования» с господина Ушакова общая сумма иска превысила 5 млрд руб.

Процесс в Арбитражном суде Ставропольского края длился более трех лет. Сложность спора подчеркивалась беспрецедентным составом участников: помимо самих истцов и ответчиков, в деле участвовали Генеральная прокуратура РФ, Росфинмониторинг, ФНС, ФССП, Росимущество и ППК «Роскадастр».

В мае 2025 года суд назначил комплексную судебную финансово-экономическую экспертизу, поручив ее НК «Центр независимых судебных экспертиз, криминалистики и права». Стоимость исследования превысила 1,2 млн руб.

Перед экспертами стояли четыре вопроса: фактический финансовый результат завода при работе через дилеров, гипотетический результат при прямой продаже, разница между ними и экономическая сущность цепочки сделок. Заключение от 18.03.2026 года зафиксировало ту самую разницу в 1,56 млрд руб., на которую делали ставку истцы. Однако именно этот документ в итоге стал фундаментом для их поражения.

Защита ответчиков представила рецензию на выводы экспертов. Юристы доказали, что специалисты НК «Центр независимых судебных экспертиз» допустили методологические ошибки, несовместимые с экономической реальностью. Эксперты использовали материалы налоговой проверки торгового дома как неоспоримое доказательство вины завода, полностью исключили из гипотетической модели расходы, которые «Вэлан» неизбежно понес бы при прямых продажах (содержание штата продавцов, логистов, содержание складов, затраты на сложную кастомную упаковку под требования заказчиков), и проигнорировали финансовую поддержку. В деле были представлены доказательства того, что торговые дома предоставили заводу безвозвратные займы и прощенные долги на сумму 576 млн руб., фактически субсидируя его оборотный капитал.

Ключевой аргумент защиты строился на свободе экономической деятельности. Ответчики доказывали, что наличие сбытовой прослойки было не схемой вывода средств, а эффективным аутсорсингом. Торговые дома брали на себя все кредитные риски, занимались финальной сборкой и адаптацией продукции.

Как установил суд, договоры поставки между заводом и торговыми домами ежегодно одобрялись советами директоров в разных составах на протяжении многих лет. Попытка пересмотреть эти решения постфактум является недопустимой ревизией управленческих решений.

Суд подчеркнул, что судебный контроль не должен подменять собой бизнес-планирование. Директор не несет ответственности за убытки, если его действия не выходили за пределы обычного делового риска. Кроме того, истцы не представили доказательств умышленного сговора или вывода средств. Постановления о возбуждении уголовных дел и акты налоговых проверок в отношении третьих лиц не могут служить самостоятельным доказательством вины в гражданском споре без вступившего в силу приговора суда.

Также суд детально изучил трудовой договор. Премия в 0,23% от стоимости выпущенной продукции была закреплена дополнительным соглашением, подписанным легитимным председателем совета директоров. Она носила стимулирующий характер, зависела от KPI и не была «самопремированием». Выплаты новому директору Остапенко О.В. были даже выше, что окончательно сняло претензии к бывшему руководителю.

Тат Гаспарян