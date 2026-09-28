Клуб «Валдай» объяснил перенос заседания из Сочи в Подмосковье

Международный дискуссионный клуб «Валдай» перенес ежегодное заседание из Сочи в Московскую область. Причиной стали логистические вопросы, связанные с большим числом участников мероприятия. Об этом заявил председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий, пишет ТАСС.

По словам Андрея Быстрицкого, Подмосковье выбрали из-за того, что большинству участников сейчас удобнее добираться до Москвы.

«Исключительно из логистических соображений. У нас много участников. Логистически сейчас добираться в Москву проще»,— сказал он.

XXIII ежегодное заседание клуба проходит с 28 сентября по 1 октября. Тема — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». К участию ожидаются 120 представителей из 40 стран. Среди них — эксперты и политологи из России, стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Америки.

В рамках заседания запланированы дискуссии о международных отношениях, мировой экономике и изменениях в мировой политике. В первый день представили ежегодный аналитический доклад клуба «Без паники: государство и ответственность за будущее».

В мероприятии, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. Также заявлено участие министра иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

В 2025 году ежегодное заседание клуба «Валдай» проходило в Сочи. XXII заседание состоялось с 29 сентября по 2 октября и собрало 140 участников из 42 стран.

Мария Удовик