В Краснодаре расторгли контракт с подрядчиком на строительство ливневки на Почтовой

В Краснодаре расторгли контракт с подрядчиком, занимавшимся строительством участка дороги с ливневой канализацией на улице Почтовой. Причиной стало невыполнение компанией обязательств. Работы на участке от улицы Бородинской до дома №150/4 по улице Почтовой были остановлены, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В настоящее время городские власти ищут нового подрядчика. Стоимость уже выполненных работ оценивается, после чего планируется заключить новый контракт. Как сообщил заместитель директора МКУ «Городская сеть ливневой канализации» Сергей Соболев, сделать это рассчитывают до конца 2026 года, а завершить объект — весной 2027-го.

Прежний подрядчик полностью выполнил самотечную сеть ливневой канализации и частично устроил нижние слои дорожной одежды. Для завершения проекта необходимо уложить верхние слои дорожного покрытия, обустроить парковочные места и тротуары.

Вячеслав Рыжков