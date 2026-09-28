Над Ростовской областью и другими регионами России сбили 254 БПЛА

За ночь над территорией Ростовской области, других регионов России, а также акваторией Азовского моря уничтожили 254 украинских беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Константин Соловьев