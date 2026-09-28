Ставрополье опередило соседей по доступности ипотеки в СКФО

В Северо-Кавказском федеральном округе Ставропольский край опередил соседние субъекты в рейтинге доступности ипотеки. Аналитику рынка представили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ставропольский край показал лучший результат среди соседних субъектов, оказавшись на 72-м месте: квартиру по рыночной ставке способны приобрести 12,8% семей. Ежемесячный платеж составляет 66,6 тыс. руб.

Северная Осетия заняла 77-ю строчку с показателем долей семей, способных приобрести квартиру по рыночной ставке, 8,7%, с платежом в 59,8 тыс. руб. Карачаево-Черкесия расположилась на 78-м месте: 8,6% семей, 58,7 тыс. руб. в месяц. Кабардино-Балкария оказалась на 80-й позиции — 8,4% семей при ежемесячном платеже 52,4 тыс. руб. Дагестан занял 83-е место – в республике, как следует из данных, 5,2% семей могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке, а ежемесячный платеж составляет 65,8 тыс. руб.

Константин Соловьев