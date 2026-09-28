Комнаты в Сочи окупаются в среднем за 16,5 года

Сочи вошел в десятку российских городов, где сдача комнаты в аренду приносит одну из самых низких доходностей. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир», средняя доходность такой недвижимости в городе составляет 6% годовых, а срок окупаемости — 16,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Аналитики рассчитывали показатели исходя из средней стоимости комнат на рынке продажи и ставок аренды. В расчетах предполагалось, что недвижимость сдается круглый год и не требует дополнительных затрат на ремонт.

По доходности комнат Сочи занял четвертое место с конца среди исследованных городов. Ниже показатель оказался только в Якутске и Владивостоке — по 5,5%, в Москве — 5,8%. В Симферополе доходность составляет 6,1%, во Владикавказе — 6,3%, в Севастополе — 6,5%, Казани — 6,8%, Санкт-Петербурге — 7%, Краснодаре — 7,7%.

В среднем по России доходность комнат составляет 9,8% годовых, а средний срок окупаемости — 10,2 года.

Наиболее выгодным городом для сдачи комнат аналитики назвали Нижний Тагил. Доходность здесь достигает 20,6% годовых, а окупаемость составляет 4,8 года. Средняя стоимость аренды комнаты в городе составляет 9,8 тыс. руб. в месяц, при этом средняя цена объекта на рынке продажи — 569,2 тыс. руб.

В Ульяновске комнаты окупаются в среднем за пять лет при доходности 19,3% годовых. В Брянске показатель составляет 16,8%, в Рязани — 16,2%, Вологде — 15,5%, Пензе — 14,8%, Волжском — 14,2%.

Мария Удовик