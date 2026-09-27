Избирком Дона зарегистрировал шестерых депутатов Госдумы по одномандатным округам

Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала депутатов Госдумы девятого созыва, избранных по итогам голосования 18–20 сентября в одномандатных округах. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Регистрацию прошли выдвиженцы «Единой России» Дмитрий Сизякин (Ростовский округ), Сергей Рожков (Батайский), Сергей Медведев (Новочеркасский), Артём Величко (Неклиновский), Аслан Хуаде (Белокалитвинский) и Екатерина Стенякина (Усть-Донецкий).

Кроме того, ряд кандидатов от Ростовской области получили мандаты по партийным спискам.

Валерий Климов