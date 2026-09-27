Экс-футболист махачкалинского «Анжи» заявил о потере 160 млн евро

Бывший футболист махачкалинского «Анжи», чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что потерял 99% средств, заработанных за игровую карьеру. Об этом он рассказал на Portugal Football Summit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Джамбул Мургузов / Коммерсантъ Фото: Джамбул Мургузов / Коммерсантъ

По словам Роберто Карлоса, проблемы возникли из-за действий агентов и семейных обстоятельств. «У меня возникли проблемы с людьми, которые опустошили мой банковский счет»,— сказал футболист.

Свои финансовые потери он оценил примерно в €160 млн. По словам Карлоса, он узнал о произошедшем после того, как получил документы, о которых ранее не знал.

Бывший футболист призвал молодых игроков заранее планировать жизнь после завершения карьеры и следить за своей репутацией. По его словам, после ухода из футбола у него уже была лицензия спортивного директора и контракты с брендами.

Роберто Карлос выступал за бразильские «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», мадридский «Реал», турецкий «Фенербахче», индийский «Дели Дайнамос» и махачкалинский «Анжи», за который играл в 2011–2012 годах.

Валерий Климов