Особняк экс-премьера КЧР Кайшева в Ессентуках выставили на торги за 55,8 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выставило на электронный аукцион жилой дом и земельный участок в Ессентуках. Как следует из документации лота, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», начальная цена объекта составляет 55,821 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

На продажу выставлен участок площадью 2,818 тыс. кв. м на улице Кольцевой, 102 и расположенный на нем одноэтажный жилой дом площадью 308,7 кв. м. Дом построен и введен в эксплуатацию в 2011 году, наружные стены выполнены из легких местных материалов. Земля относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства. Заявки принимаются до 30 сентября, аукцион назначен на 2 октября.

Право собственности на участок и дом зарегистрировано за Российской Федерацией — соответственно 13 и 17 февраля 2026 года. При этом в ЕГРН указаны судебные ограничения, наложенные на объекты ранее. В частности, 1 июля 2025 года был зарегистрирован запрет на регистрационные действия на основании определения Никулинского районного суда Москвы от 19 июня 2025 года. Согласно этому определению, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ», Генпрокуратура и Росимущество требовали обратить в доход государства активы Владимира Кайшева, его родственников и связанных с ним лиц. Никулинский райсуд удовлетворил иск 3 сентября 2025 года, а 19 декабря апелляция оставила решение без изменения. В апреле 2026 года Кайшев подал кассационную жалобу.

Иск касался имущества общей стоимостью 41,955 млрд руб. В перечень вошли Пятигорский молочный комбинат, ООО «Елизавета — минеральные воды», компания «Насиб», управляющая Пятигорским ипподромом, 40% агрофирмы «Село имени Г. В. Кайшева», 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилые дома, квартиры и автомобили.

По данным прокуратуры, господин Кайшев, занимая государственные должности, продолжал участвовать в коммерческой деятельности через родственников и доверенных лиц, на которых оформлялась часть активов. Суд пришел к выводу об обращении спорного имущества в доход государства. В марте 2026 года Мосгорсуд подтвердил решение по активам почти на 41,9 млрд руб.

Параллельно Владимир Кайшев остается фигурантом уголовного дела. Ему, его брату Юрию Кайшеву и другим фигурантам вменяются, в зависимости от роли, создание преступного сообщества, мошенничество, вымогательство, хищение газа и другие преступления.

В ЕГРН также отражены более ранние аресты участка и дома по постановлениям Ленинского районного суда Ставрополя, начиная с апреля 2024 года. Среди оснований ограничений указаны судебные акты, а также постановление Минераловодского городского суда от 18 июня 2026 года.

Первый аукцион по этому же объекту в сентябре завершился без результата. Тогда участок с домом выставлялся по цене 57,262 млн руб. В новом извещении начальная стоимость снижена до 55,821 млн руб.

Роман Лаврухин