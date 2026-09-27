Конфискованные у главы района Ставрополья активы оценили в 1,5 млрд рублей

Земельные участки и недвижимость, которые Кочубеевский районный суд постановил обратить в доход Российской Федерации по делу бывшего главы района Алексея Клевцова, имеют общую кадастровую стоимость 1,174 млрд руб. Еще почти 310 млн руб. в общей оценке имущества приходится на крупный рогатый скот, сельхозтехнику и транспорт. Решение суда есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее крупным активом в материалах дела является земельный массив. Общая кадастровая стоимость участков, которые суд связал с ООО фирмой «Курень», СПК-колхозом «Полярная звезда» и рядом физических лиц, составила 793,2 млн руб. Стоимость расположенных на них зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства — еще 380,7 млн руб.

История части этих активов, согласно решению, связана непосредственно с «Куренем». Алексей Клевцов являлся его учредителем с 1999 года. В 2008 году ему принадлежало 68,25% доли в компании, а к 2024 году доля достигла 100%. Кроме того, в 2008 и 2011 годах «Курень» получил в собственность два земельных участка общей площадью около 11,5 тыс. кв. м.

Отдельный блок имущества связан с СПК-колхозом «Полярная звезда». Как установил суд, в период с 2008 по 2022 год его председателем был Юрий Аверин, затем в 2023 году руководство перешло к Ирине Пищиковой, а с февраля 2023 года председателем стал Евгений Клевцов. В 2020 году кооператив получил в аренду земельный участок площадью 101 666 кв. м, а другой участок площадью 2 300 кв. м — в собственность.

Суд также указал на операции с земельными паями участников кооператива. По материалам дела, Ирина Пищикова с использованием беспроцентных займов, предоставлявшихся СПК, приобретала паи и в результате сосредоточила у себя 60,66% уставного капитала. Валерий Скуришин, в свою очередь, скупал земельные паи и передавал полученные участки в аренду «Полярной звезде».

В материалах суда упоминается и другое имущество кооператива. В частности, суд установил, что Юрий Аверин использовал технику СПК для обработки собственных земель. Рыбное хозяйство, ранее принадлежавшее «Полярной звезде», было продано Валерию Скуришину, а затем Александру Приходько. Часть имущества после смерти Юрия Аверина перешла его наследнику Александру Аверину.

На балансе «Полярной звезды», по данным суда, находилось 1 192 головы крупного рогатого скота оценочной стоимостью 159,5 млн руб. Сельхозтехника кооператива была оценена в 149,9 млн руб. В ее составе — тракторы «Кировец», «Беларус», МТЗ, техника «Ростсельмаш», New Holland, Case, Zoomlion, Jacto и другие машины.

Отдельно суд оценивал транспорт, зарегистрированный за физическими лицами. За Валерием Скуришиным числились Toyota RAV4, Mitsubishi Pajero и MAN TGA общей стоимостью 7,8 млн руб. Имущество Александра Аверина включало автомобили и сельхозтехнику на 19,75 млн руб., Александра Приходько — четыре автомобиля общей стоимостью 5,35 млн руб. За ООО фирмой «Курень» значился ЗИЛ-131 1984 года выпуска стоимостью 500 тыс. руб., за Евгением Клевцовым — Audi A4 2008 года выпуска стоимостью 940 тыс. руб.

В имущественный комплекс вошли и финансовые активы. Суд постановил обратить в доход государства 100% акций, принадлежавших Алексею Клевцову-младшему, в ПАО «Банк ВТБ», АО «Т-Банк» и АО «Альфа-Банк». Кроме того, в доход РФ взыскан полученный по этим акциям доход за 2020–2025 годы в размере 2,617 млн руб.

Еще одним объектом стала квартира Евгения Клевцова. Согласно материалам дела, суд связал ее приобретение с денежными средствами, предоставленными ему Алексеем Клевцовым. Адрес объекта в опубликованной копии решения обезличен.

В итоге общая стоимость земельных участков, недвижимости, скота и транспортных средств, перечисленных в решении, составила 1,5176 млрд руб. При этом сама структура активов значительно шире одной недвижимости: в нее вошли корпоративные доли, сельхозземли, производственные объекты, техника, животные, автомобили, квартира и финансовые активы.

Суд постановил обратить это имущество в доход Российской Федерации, удовлетворив иск прокурора Ставропольского края, поданный в интересах РФ в лице территориального управления Росимущества. Решение обжаловано и находится в апелляции. Суд установил, что на посту главы Кочубеевского района господин Клевцов вопреки требованию антикоррупционного законодательства участвовал в управлении «Куренем» и «Полярной звездой» лично и через родственников и доверенных лиц.

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Валерий Климов