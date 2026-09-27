Cтал известен список конфискованного у главы района на Ставрополье имущества на 1,5 млрд рублей

Кочубеевский районный суд постановил обратить в доход Российской Федерации имущество, связанное с бывшим главой района Алексеем Клевцовым и его окружением, общей стоимостью 1,518 млрд руб. В перечень вошли доли в ООО фирме «Курень» и СПК-колхозе «Полярная звезда», земельные участки, здания и сооружения, сельхозтехника и автомобили, стадо крупного рогатого скота, квартира и банковские акции. Решение суда есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основную часть суммы составила недвижимость. Кадастровая стоимость земельных участков, вошедших в имущественный комплекс, определена в 793,19 млн руб., зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства — в 380,69 млн руб. В совокупности земля и недвижимость предприятий оценены в 1,174 млрд руб.

Суд обратил в доход РФ 100% долей ООО фирмы «Курень», зарегистрированных на Алексея Клевцова, и 100% долей СПК-колхоза «Полярная звезда», зарегистрированных на его сына Евгения Клевцова и Ирину Пищикову. Также государству переданы два участка «Куреня» и находящиеся на его балансе здания и объекты незавершенного строительства.

В собственности СПК находились четыре земельных участка и 16 объектов недвижимости, включая здания молочно-товарной фермы. Их совокупная кадастровая стоимость составила 100,88 млн руб. Еще один крупный элемент имущества — 1 192 головы крупного рогатого скота, оцененные в 159,45 млн руб.

Транспорт СПК суд оценил в 149,88 млн руб. В перечне — тракторы «Беларус», «Кировец», МТЗ и NEW HOLLAND, комбайны Case и RSM, машины MANITOU, JCB, КАМАЗ, ГАЗ и другая сельхозтехника. У Валерия Скуришина изымаются Toyota RAV4, Mitsubishi Pajero и MAN TGA общей стоимостью 7,81 млн руб., у Александра Аверина — техника и автомобили на 19,75 млн руб., у Александра Приходько — четыре автомобиля на 5,35 млн руб.

Кроме того, в доход государства обращены квартира Евгения Клевцова, принадлежащие Алексею Клевцову-младшему акции ПАО «Банк ВТБ», АО «Т-Банк» и АО «Альфа-Банк», а также доход от них за 2020–2025 годы в размере 2,617 млн руб. У Евгения Клевцова также изымается автомобиль Audi A4 стоимостью 940 тыс. руб.

Помимо перечисленных объектов суд постановил обратить в доход РФ все движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе «Куреня» и «Полярной звезды», а также объекты интеллектуальной собственности, акции, доли в коммерческих организациях и денежные средства. Решение в части имущества на балансе двух предприятий обращено к немедленному исполнению.

Иск к семи ответчикам подал прокурор Ставропольского края в интересах государства. Суд установил, что, находясь на посту главы Кочубеевского района и округа с 2008 года по 28 апреля 2025 года, Клевцов вопреки установленным антикоррупционным ограничениям участвовал в управлении «Куренем» и «Полярной звездой» лично и через родственников и доверенных лиц.

В отношении Клевцова также рассматривается уголовное дело по ст. 289 УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Кочубеевский районный суд 10 апреля 2026 года. Решение об обращении имущества в доход государства было обжаловано в Ставропольском краевом суде.

Подробнее читайте в материале Остались без «куреня» и «звезды»

Валерий Климов