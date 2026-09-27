На КМВ за три месяца средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 1,1 тыс. рублей

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в городах Кавказских Минеральных Вод за три месяца между III и IV кварталами 2026 года выросла в среднем на 1,1 тыс. руб., до 141,41 тыс. руб. за кв. м. Наиболее заметное увеличение показателя зафиксировано в Ессентуках — на 3,12 тыс. руб. Это следует из двух приказов министерства строительства и архитектуры Ставропольского края — от 3 июля №160 и от 25 сентября №226, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В расчет включены шесть городов КМВ, представленных в документах: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Минеральные Воды и Пятигорск. Средняя арифметическая установленной стоимости квадратного метра в этих городах выросла с 140,34 тыс. руб. в III квартале до 141,41 тыс. руб. в IV квартале. Разница составила 1,064 тыс. руб., или около 1,1 тыс. руб. за квадратный метр.

Наибольший прирост пришелся на Ессентуки. В III квартале средняя рыночная стоимость квадратного метра здесь составляла 150,36 тыс. руб., а в IV квартале — 153,48 тыс. руб. Таким образом, за три месяца показатель увеличился на 3,12 тыс. руб.

В Минеральных Водах установленная стоимость квадратного метра выросла с 97,59 тыс. до 100,012 тыс. руб., то есть на 2,422 тыс. руб. В Лермонтове показатель увеличился с 106,51 тыс. до 107,35 тыс. руб., прибавив 840 руб. за кв. м.

В трех других городах КМВ изменения не произошло. В Кисловодске стоимость квадратного метра в обоих кварталах составляла 196,13 тыс. руб., в Пятигорске — 155,01 тыс. руб., в Железноводске — 136,45 тыс. руб.

Кисловодск остается самым дорогим городом КМВ по установленной министерством средней рыночной стоимости квадратного метра. В IV квартале показатель здесь был на 41,12 тыс. руб. за кв. м выше, чем в Пятигорске, занимавшем второе место, и на 42,65 тыс. руб. выше, чем в Ессентуках.

В Ессентуках после повышения во IV квартале стоимость квадратного метра приблизилась к уровню Пятигорска: разница составила 1,53 тыс. руб. за кв. м. Между Ессентуками и Железноводском разница достигла 17,03 тыс. руб., между Ессентуками и Лермонтовом — 46,13 тыс. руб.

За пределами КМВ изменение показателя также было минимальным. В Невинномысске стоимость квадратного метра увеличилась с 99,68 тыс. до 100,52 тыс. руб., или на 840 руб. В Георгиевске рост составил 230 руб. — с 80,45 тыс. до 80,68 тыс. руб.

В Ставрополе установленная средняя рыночная стоимость квадратного метра не изменилась и составила 102,27 тыс. руб. Такая же ситуация наблюдалась в большинстве муниципальных округов края.

Минимальный показатель — 59,31 тыс. руб. за кв. м — в IV квартале сохранялся сразу в 17 муниципальных округах: Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачевском, Ипатовском, Кировском, Курском, Левокумском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком, Петровском, Советском, Степновском, Труновском и Туркменском.

В Кочубеевском округе показатель составлял 63,75 тыс. руб., в Шпаковском — 67,61 тыс. руб., в Благодарненском — 83,04 тыс. руб., в Изобильненском — 83,44 тыс. руб., в Буденновском — 94,25 тыс. руб. Между III и IV кварталами эти значения не изменились.

Таким образом, из шести городов КМВ рост установленной стоимости квадратного метра произошел в трех — Ессентуках, Минеральных Водах и Лермонтове. В Кисловодске, Пятигорске и Железноводске показатель остался на прежнем уровне. По остальной территории края изменения также носили единичный характер.

Приказ №160 министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 3 июля 2026 года устанавливал среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья на III квартал, приказ №226 от 25 сентября — на IV квартал. Показатели утверждены для муниципальных и городских округов края и применяются органами исполнительной власти в предусмотренных законодательством случаях.

Валерий Климов