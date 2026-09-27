Сельское хозяйство стало самой убыточной отраслью экономики Дона

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство стали единственной отраслью экономики Ростовской области, завершившей 2025 год с отрицательным финансовым результатом: совокупная прибыль и убыток организаций дали результат 19,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата от 25 сентября, проанализированных «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В отрасли учтено 1 374 организации, из которых 871 организация (63,4%) получила прибыль до налогообложения на общую сумму 15,6 млрд руб. Еще 503 организации (36,6%) получили убыток на 35,4 млрд руб. Таким образом, размер убытков более чем в два раза превысил прибыль прибыльных организаций.

По итогам 2025 года отрицательный результат сформировался именно за счет превышения убытков над прибылью. Для сравнения, в добыче полезных ископаемых прибыль получили 125 из 212 организаций, а их совокупная прибыль составила около 2,0 млрд руб. против 964,1 млн руб. убытка у 87 организаций. Итог отрасли составил +1,1 млрд руб.

В обрабатывающих производствах прибыльными были 3 127 из 4 101 организации (76,2%). Они получили 111,4 млрд руб. прибыли, тогда как убытки 974 организаций составили 63,5 млрд руб. Итоговый финансовый результат отрасли достиг +47,8 млрд руб.

В строительстве положительный результат составил 22,7 млрд руб.: из 4 219 организаций прибыль получили 3 229, их совокупная прибыль составила 28,3 млрд руб., а убыток 990 организаций — 5,7 млрд руб.

Положительный результат по итогам года также получили организации, занимающиеся операциями с недвижимостью: 18,2 млрд руб. прибыли после учета убытков. В отрасли прибыльными были 4 517 из 5 436 организаций, их прибыль составила 25,5 млрд руб., убытки 919 организаций — 7,3 млрд руб.

Профессиональная, научная и техническая деятельность завершила год с результатом +19,0 млрд руб.: прибыль получили 2 621 из 3 536 организаций на сумму 32,6 млрд руб., убыток 915 организаций составил 13,6 млрд руб.

В торговле и ремонте автотранспортных средств прибыльными оказались 9 017 из 11 879 организаций (75,9%). Они заработали 74,5 млрд руб., однако убыток 2 862 организаций достиг 63,3 млрд руб. В результате совокупный финансовый результат отрасли составил +11,2 млрд руб.

Еще 11,5 млрд руб. составил итог в энергетике: прибыль получили 121 из 178 организаций на 17,1 млрд руб., убыток 57 организаций — 5,5 млрд руб.

Таким образом, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство стали не только единственным из крупных представленных в таблице видов деятельности с отрицательным итоговым результатом, но и одной из отраслей с наиболее значительным разрывом между совокупной прибылью и убытками.

Согласно данным Ростовстата, распределение убыточных организаций по территории области выглядело следующим образом: наибольшее число таких компаний пришлось на Ростов-на-Дону — 5 408, или 23,6% от общего числа организаций города. Их совокупный убыток составил 132,5 млрд руб. В Таганроге насчитывалось 688 убыточных организаций с убытком 15,1 млрд руб., в Новочеркасске — 392 с убытком 12,4 млрд руб. Среди муниципальных районов больше всего убыточных организаций было в Аксайском районе — 428 (25,3%), Азовском — 121 (30,1%), Мясниковском и Сальском — по 103. Их совокупные убытки составили соответственно 4,1 млрд, 3,3 млрд, 1,1 млрд и 1,2 млрд руб.

Валерий Климов