Элитное жилье на вторичном рынке Дагестана подорожало на 12,2%

Цены на элитные квартиры на вторичном рынке Дагестана во II квартале 2026 года выросли на 12,2% по сравнению с II кварталом 2025 года. Об этом говорится в материалах Дагестанстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Индекс цен на элитные квартиры на вторичном рынке составил 112,21% к аналогичному периоду прошлого года. При этом относительно предыдущего квартала цены не изменились: индекс составил 100%. Средняя стоимость квадратного метра элитного жилья на вторичном рынке на конец II квартала достигла 172,33 тыс. руб.

На первичном рынке динамика элитного жилья была значительно менее выраженной. За год цены на такие квартиры выросли на 1,46%, а по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменились — индекс составил 100,02%. Средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в новостройках составила 135,21 тыс. руб.

Таким образом, квадратный метр элитной квартиры на вторичном рынке в среднем стоил примерно на 37,1 тыс. руб. дороже, чем на первичном. Разница между показателями составила около 27,5%.

В сегменте квартир улучшенного качества ситуация была обратной. На первичном рынке цены за год снизились на 4,44%, индекс составил 95,56%. За квартал снижение было менее значительным — на 0,24%, до 99,76%. Средняя стоимость квадратного метра таких квартир в новостройках составила 125,15 тыс. руб.

На вторичном рынке квартиры улучшенного качества за год подешевели на 1,83%: индекс цен составил 98,17%. При этом за II квартал цены выросли на 0,01%, до индекса 100,01%. Средняя цена квадратного метра составила 105,86 тыс. руб.

Для типовых квартир на первичном рынке снижение цен за год составило 3,65% — индекс достиг 96,35%. За квартал, напротив, цены выросли на 0,73%. Средняя стоимость квадратного метра типового жилья на первичном рынке составила 63,76 тыс. руб.

На вторичном рынке типовые квартиры за год подорожали на 0,18%, при этом за квартал их стоимость снизилась на 0,12%. Средняя цена квадратного метра составила 93,90 тыс. руб.

В целом по всем типам квартир цены на первичном рынке за год снизились на 3,87%, индекс составил 96,13%. По сравнению с предыдущим кварталом показатель практически не изменился — индекс составил 100,02%. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 101,55 тыс. руб.

На вторичном рынке по всем типам квартир цены за год снизились на 0,1%, индекс составил 99,90%. За квартал снижение также было минимальным — на 0,07%, до 99,93%. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 99,03 тыс. руб.

Валерий Климов