На Дону оборот производителей транспортного оборудования вырос на 89,3%

Оборот организаций по производству прочих транспортных средств и оборудования в Ростовской области в январе—августе 2026 года вырос на 89,3%, до 179,93 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Еще более чем в полтора раза увеличился оборот организаций в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 68,5%, до 28,97 млрд руб. В деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений рост составил 64,3%, до 10,02 млрд руб.

Оборот гостиниц и предприятий общественного питания увеличился на 36%, до 52,62 млрд руб. В операциях с недвижимым имуществом показатель вырос на 25,5%, до 52,62 млрд руб. Оборот организаций по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, увеличился на 17,6%, до 97,95 млрд руб.

В производстве химических веществ и химических продуктов оборот вырос на 15,9%, до 52,37 млрд руб. Производство прочей неметаллической минеральной продукции увеличило показатель на 11,2%, до 60,16 млрд руб. В производстве напитков оборот составил 36,73 млрд руб., увеличившись на 9,5%.

Рост оборота также отмечен в производстве пищевых продуктов — на 4,4%, до 266,21 млрд руб.; электрического оборудования — на 3,7%, до 40,82 млрд руб.; резиновых и пластмассовых изделий — на 1,9%, до 56,21 млрд руб.

За пределами промышленности оборот строительных организаций вырос на 13,1%, до 172,33 млрд руб., организаций в сфере транспортировки и хранения — на 13,7%, до 254,90 млрд руб. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов увеличили оборот на 12,6%, до 41,37 млрд руб.

Оборот оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов вырос на 11,5%, до 2,16 трлн руб. В том числе оптовая торговля увеличила показатель на 14,6%, до 1,44 трлн руб., розничная — на 9,4%, до 577,65 млрд руб.

Оборот организаций в сфере образования вырос на 10,7%, до 13,85 млрд руб., здравоохранения и социальных услуг — на 15,2%, до 54,50 млрд руб., предоставления прочих видов услуг — на 9,7%, до 5,20 млрд руб. В информационной сфере и связи рост составил 2,5%, до 70,60 млрд руб.

В целом оборот организаций Ростовской области за январь—август составил 4,55 трлн руб., увеличившись на 8,3% в действующих ценах. Оборот обрабатывающих производств составил 1,16 трлн руб. и вырос на 1,9%.

Валерий Климов