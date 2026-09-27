Оборот производителей одежды в Ростовской области упал на 88,2%

Оборот организаций по производству одежды в Ростовской области в январе—августе 2026 года снизился на 88,2% и составил 6,75 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Существенное сокращение оборота зафиксировано также в производстве кокса и нефтепродуктов — на 26,9%. Абсолютный объем оборота этого вида деятельности в материалах не приведен. В производстве текстильных изделий показатель снизился на 25,2%, до 20,58 млрд руб., в производстве мебели — на 24%, до 5,17 млрд руб.

Оборот металлургических предприятий сократился на 34,8%, до 57,85 млрд руб. Производители готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, сократили оборот на 7,2%, до 119,11 млрд руб.

В добыче полезных ископаемых оборот уменьшился на 9,3%, до 28,06 млрд руб. В сельском хозяйстве он составил 92,55 млрд руб., снизившись на 6,8%. В более широкой категории, включающей сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, оборот составил 95,96 млрд руб., что на 7,3% меньше показателя января—августа 2025 года.

Оборот организаций, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, снизился на 10,8%, до 45,07 млрд руб. В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, снижение составило 2,7%, до 2,91 млрд руб.

Еще на 0,2% сократился оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, до 1,16 млрд руб. В производстве табачных изделий снижение составило 8,6%, однако абсолютный показатель оборота в таблице не раскрывается.

В целом оборот обрабатывающих производств за восемь месяцев составил 1,16 трлн руб., увеличившись на 1,9%. При этом динамика внутри отрасли существенно различалась: наряду с сокращением в металлургии, производстве одежды и текстиля рост был зафиксирован, в частности, в производстве транспортных средств, электроники, машин и оборудования, химической продукции и напитков.

Совокупный оборот организаций Ростовской области в январе—августе составил 4,55 трлн руб. — на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, в действующих ценах. По методологии Ростовстата в оборот включаются стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

Валерий Климов