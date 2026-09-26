В Ростовской области развивают новое направление растениеводства

В Ростовской области формируется новое направление растениеводства — производство и переработка восковидной кукурузы с использованием отечественных гибридов и искусственного орошения. Обсуждение состоялось на совещании в Веселовском районе с участием представителей Минсельхоза России, Минсельхозпрода Ростовской области, сельхозтоваропроизводителей, семеноводческих предприятий, ФГБУ «Ростовмелиоводхоз» и «Россельхозцентра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Ростовской области Фото: Минсельхоз Ростовской области

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия области Алексея Васильева, восковидная кукуруза обладает значительным потенциалом для региона. «Есть отечественные гибриды, готовый переработчик и меры господдержки, позволяющие вкладываться в мелиорацию. Задача — помочь хозяйствам пройти путь от семян до готовой продукции», — отметил господин Васильев.

Новое направление открывает донским хозяйствам доступ к рынку переработки зерна, стимулирует развитие мелиорации в условиях маловодья и способствует импортозамещению в семеноводстве.

Мария Хоперская