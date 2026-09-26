Главным тренером ФК «Ростов» стал Дмитрий Кириченко

Дмитрий Кириченко стал главным тренером ростовского футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Ростов Фото: ФК Ростов

Срок контракта со специалистом не разглашается.

Дмитрий Кириченко игровую карьеру начинал в Таганроге, с 1998 по 2001 год выступал за ростовский «Ростсельмаш». В 2004 году вошел в историю, забив самый быстрый гол в финальных турнирах чемпионатов Европы — в матче сборной России против Греции на Евро-2004 в Португалии. За национальную команду провел 12 матчей, забил четыре мяча.

На клубном уровне — четырехкратный призер чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе московского ЦСКА. Двукратный лучший бомбардир чемпионата России, член «Клуба 100» российских бомбардиров, четвертый снайпер в истории чемпионатов России.

После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе «Ростова» с 2014 года. В 2016 году, после ухода Курбана Бердыева, принял команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера и вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов — впервые в истории «Ростова», пройдя в квалификации амстердамский «Аякс». В декабре 2017 года вновь руководил командой в качестве и.о. главного тренера. Позднее возглавлял «Уфу», работал в тренерских штабах алматинского «Кайрата», сочинской «Сочи» и иранского «Трактора». С 2024 года был главным тренером ивановского «Текстильщика», который под его руководством вышел в Первую лигу.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», должность главного тренера покинул Джонатан Альба. Футбольный тренер ушел из команды без компенсации. С 44-летним тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта. Это вызвано тяжелым финансовым положением клуба. В связи с этим испанец отказался от компенсации за увольнение.

Мария Хоперская