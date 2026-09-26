На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека

В Петровском округе Ставропольского края в аварии пострадали четыре человека, из них двое несовершеннолетних. ДТП произошло вечером 25 сентября на автодороге «Светлоград – Благодатное», сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате случившегося пострадали 21-летний водитель и три пассажира (22-летний местный житель и двое 15-летних подросток). Всех госпитализировали в Петровскую районную больницу.

Установлено, что автомобилист ранее один раз привлекался к административной ответственности.

Мария Хоперская