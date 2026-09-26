До конца сентября на Дону разработают альтернативные маршруты для промэкспорта
Власти Ростовской области планируют до конца сентября разработать альтернативные маршруты поставок экспортной промышленной продукции за рубеж. Как сообщил на заседании экспортного совета заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Бартеньев, необходимость в разработке новых логистических схем возникла в связи с тем, что более 85% экспортных поставок промышленных товаров региона приходится на речной и морской транспорт, судоходство по которому приостановлено.
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
По итогам первого полугодия 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Ростовской области снизился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $536 млн. По прогнозам господина Бартеньева, до конца года снижение продолжится. «В свете последних событий, связанных с остановкой судоходства, нами рассчитан пессимистический вариант прогноза. Он предполагает более глубокое снижение к уровню прошлого года», — отметил замминистра.
В настоящее время альтернативные логистические маршруты с использованием иных видов транспорта обсуждаются с участием ведущих промышленных экспортеров. Основная часть поставок направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.