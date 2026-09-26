Дагестан и руководство ФАС заключили соглашение о развитии конкуренции

Врио главы Республики Дагестан Федор Щукин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Как сообщило республиканское министерство экономического развития, документ предусматривает совместную работу по защите конкуренции, развитию конкурентной среды и поддержке малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стороны также намерены формировать условия для эффективного функционирования товарных рынков и повышения прозрачности и качества государственных закупок.

Помимо этого, соглашение предполагает реализацию механизмов поддержки бизнеса в рамках новой редакции Стандарта развития конкуренции и Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы.

Мария Хоперская