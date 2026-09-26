Власти Дона оценивают риск остановки маслозаводов из-за проблем с вывозом шрота

Риск остановки маслоперерабатывающих предприятий Ростовской области в связи с возможными трудностями вывоза подсолнечного шрота на экспорт станет предметом отдельной проработки. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на заседании экспортного совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам господина Господарева, перевозка шрота по железной дороге экономически невыгодна, а судоходство по Азово-Донскому морскому каналу и через Керченский пролив приостановлено с 10 июля. Шрот — остаток после отжима масла из семян подсолнечника, используемый в производстве кормов. Как отметил первый замгубернатора, предприятия могут вывезти готовое масло в контейнерах, однако со шротом могут возникнуть сложности.

«Мы можем столкнуться с тем, что маслоперерабатывающие заводы встанут, потому что шрот некуда будет девать. Давайте всё-таки отработаем гипотезу, что у нас море не откроется, навигации не будет», — заявил Алексей Господарев.

По данным регионального минсельхоза, за восемь месяцев 2026 года экспорт продовольствия вырос почти на 3% за счет злаков, тогда как поставки продукции масложировой отрасли снизились. Региональная программа по экспорту выполнена на 60%.

Мария Хоперская