Власти Дона оценивают риск остановки маслозаводов из-за проблем с вывозом шрота
Риск остановки маслоперерабатывающих предприятий Ростовской области в связи с возможными трудностями вывоза подсолнечного шрота на экспорт станет предметом отдельной проработки. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на заседании экспортного совета.
Фото: Валентина Любашенко
По словам господина Господарева, перевозка шрота по железной дороге экономически невыгодна, а судоходство по Азово-Донскому морскому каналу и через Керченский пролив приостановлено с 10 июля. Шрот — остаток после отжима масла из семян подсолнечника, используемый в производстве кормов. Как отметил первый замгубернатора, предприятия могут вывезти готовое масло в контейнерах, однако со шротом могут возникнуть сложности.
«Мы можем столкнуться с тем, что маслоперерабатывающие заводы встанут, потому что шрот некуда будет девать. Давайте всё-таки отработаем гипотезу, что у нас море не откроется, навигации не будет», — заявил Алексей Господарев.
По данным регионального минсельхоза, за восемь месяцев 2026 года экспорт продовольствия вырос почти на 3% за счет злаков, тогда как поставки продукции масложировой отрасли снизились. Региональная программа по экспорту выполнена на 60%.