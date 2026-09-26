Над Ростовской областью и другими российскими регионами сбили 645 дронов

Над Ростовской областью и другими регионами РФ с 20:00 25 сентября до 8:00 26 сентября уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация об этом содержится в сводке минобороны России.

О работе сил противовоздушной обороны отчитались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым. Дроны сбили и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пять человек в Таганроге и Азове оказались ранены после ночной атаки дронов. Один из пострадавших — ребенок.

Всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Азове в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону поврежденными оказались несколько машин, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего над Ростовской областью сбили более 30 беспилотников. О работе ПВО отчитались в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском.

Прокуратура контролирует права пострадавших.

Мария Хоперская