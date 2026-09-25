Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в аэропорту Минеральных Вод

Транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в международном аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Установлено, что в мае 2026 года при длительной задержке рейса Минеральные Воды — Анталия, вызванной введенными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, пассажирам не предоставили размещение в гостинице.

По инициативе прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности, директору внесено представление.

Константин Соловьев