В Ростове-на-Дону вынесли приговор за посредничество при даче взятки

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор подозреваемому в посредничестве во взяточничестве в значительном размере (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доказано, что фигурант — Сергей Лаптиев — выступал посредником при передаче денег должностным лицам МТУ Ространснадзора по Южному федеральному округу на общую сумму 39,3 тыс. рублей. За эту сумму получатель должен был поспособствовать выставлению положительной оценки экзаменационной комиссией при проверке знаний водителей, перевозящих опасные грузы.

Суд назначил Лаптиеву три года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев