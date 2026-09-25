Суд вынес приговоры за хищение у «Ставрополькрайводоканала» 100 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор участникам преступного сообщества, похитившим средства ГУП «Ставрополькрайводоканал». Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, преступное сообщество была создана в 2023 году руководителем предприятия. Участники схемы готовили подложные коммерческие предложения с завышенной стоимостью товаров, на основе которых формировалась начальная максимальная цена договора. При этом победы в аукционах обеспечивали подконтрольные структуры. Доказано, что таким способом осужденные похитили средства предприятия на общую сумму более 100 млн руб.

Суд приговорил фигурантов к 4,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Каждому дополнительно назначено ограничение свободы сроком на год. Осужденный на 4,5 лет будет отбывать наказание в колонии общего режима, осужденный на 6 лет — в колонии строгого режима. Второму фигуранту также назначен штраф в размере 4 млн руб.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны: с осужденных пропорционально причиненному вреду взыскано свыше 100 млн руб.

Приговоры в законную силу не вступили.

Константин Соловьев