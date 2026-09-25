Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу в Астрахани

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Астраханочкой» в гостевом матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 28:36 в пользу ростовчанок, по итогам первого тайма команда вела 12:18. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Наиболее результативными в составе «Ростов-Дона» стали Кристина Кожокарь — восемь мячей, Алина Кишко — пять, Юлия Бабенко — пять, Дарья Стаценко — пять. Анна Шапошникова забросила три мяча, Екатерина Зеленкова — четыре, Варвара Юрьева, Милана Таженова и Анастасия Шавман — по два. По одному мячу записали на счет Оксана Бессалая и Анна Кайнарова.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Ростов-Дон» проведет дома — 30 сентября в 19:00. Команда примет московский «Луч» во Дворце спорта.

Константин Соловьев