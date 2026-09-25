Поликлинику №3 в Волгодонске планируют открыть 19 октября

В Волгодонске городскую поликлинику №3 планируют открыть 19 октября. Строительную готовность объекта оценили в 95%. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Юрия Слюсаря Фото: соцсети Юрия Слюсаря

В новом корпусе медучреждения планируется обслуживать более 90 тыс. человек. Отдельным вопросом глава региона отметил укомплектованность кадрами – пока она остается средней.

«Здесь должны быть специалисты, к которым пациент может попасть без длительного ожидания. К работе уже приступили 16 целевиков, еще 12 обучаются в медицинском университете», — написал господин Слюсарь.

Константин Соловьев