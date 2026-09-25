В Ростове-на-Дону с 29 сентября ограничат движение на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону с 29 сентября ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Соответствующая информация опубликована на городском портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

До 1 ноября на улицах 1-я Пролетарская — 2-я Пролетарская движение будет ограничено на участке между улицами Нижне-Напольной до 2-я Левая. Там же запретят остановку и стоянку транспортных средств. На улице Евдокимова ограничения затронут участок от дома № 196 по той же улице до дома № 96 по Мартовицкого.

На улицах Сарьяна — Мясникова движение ограничат на участке от Александровского моста до улицы Искусственная, а также введут запрет на остановку и стоянку транспорта. Ограничение также будет действовать до 1 ноября.

Помимо этого, в связи с капитальным ремонтом здания по улице Текучева, 246 с 29 сентября по 1 июня 2027 года ограничат движение пешеходов по южной стороне Текучева от Соборного до Семашко. Частично также ограничат парковку по Текучева, 246 — парковка №4270 лишится двух машино-мест. С полуночи 4 октября до 04:00, а также с 00:00 5 октября до 04:00 ограничат движение транспортных средств на время погрузки-разгрузки также между Соборным до и Семашко — движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Константин Соловьев