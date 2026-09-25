СКР расследует гибель ростовчанки после неверного диагноза

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела по обращению о ненадлежащей медпомощи. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Обращение поступило в приемную Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Заявитель сообщил о неквалифицированной медицинской помощи 63-летней женщине в одном из медучреждений Ростовской области. В январе прошлого года из-за резкого ухудшения состояния здоровья ее доставили в больницу, где поставили ошибочный диагноз. Спустя несколько дней у пациентки диагностировали заболевание, от которого она вскоре скончалась.

В СУ СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом доводов из обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Алина Зорина