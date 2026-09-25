В Предгорном округе Ставрополья собрали 60 тысяч тонн картофеля

В Предгорном округе Ставропольского края завершилась уборка картофеля. Валовой сбор составил 60 тыс. т с площади 2 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общего объема 1,6 тыс. га возделывали фермерские хозяйства, 0,4 тыс. гектаров — сельскохозяйственные предприятия. Наибольший объем продукции получен в хозяйствах станицы Боргустанской, станицы Суворовской, села Винсады и хутора Новоборгустанского. В округе культивируют более 30 сортов картофеля. Продукцию сбывают как внутри Ставропольского края, так и за его пределами.

Средняя урожайность в текущем году достигла 280 ц/га. По итогам уборочной кампании 2025 года в округе было заготовлено более 50 тыс. т картофеля при средней урожайности в 250 ц/га.

Константин Соловьев