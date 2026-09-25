Более 6,7 тысячи протоколов за нарушение миграционного законодательства составили в Сочи

С начала 2026 года в Сочи составили более 6,7 тыс. протоколов за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За восемь месяцев составлено 6747 протоколов, из них 127 — за незаконную рабочую деятельность, 610 — за незаконное привлечение к ней, в том числе 35 юрлиц, 68 ИП и 28 должностных лиц. За неисполнение решений Антитеррористической комиссии предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

«Антитеррористическая комиссия города Сочи рекомендует предпринимателям и руководителям организаций тщательно соблюдать установленные законом правила приема на работу иностранных граждан или лиц без гражданства, а также в обязательном порядке направлять в территориальные отделы полиции предусмотренные нормативными документами сведения»,— отметили в администрации города-курорта.

Алина Зорина