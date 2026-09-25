В Дагестане завершили дело о нападениях бездомных собак на жителей Каспийска

Следственный комитет в Дагестане завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город». Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый не организовал надлежащую работу подразделений учреждения по отлову безнадзорных животных в Каспийске. Тем самым были нарушены возложенные обязанности. В частности, без внимания остались собаки, проявлявшие агрессию и представлявшие опасность.

Правоохранители установили 11 случаев нападения бродячих животных на жителей города, среди пострадавших, как отмечается, есть несовершеннолетние. Пострадавшим безнадзорные собаки причинили телесные повреждения различной степени тяжести, а также физический и моральный вред.

Доказательственная база признана достаточной. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Константин Соловьев