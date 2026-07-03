Новый генподрядчик начал II этап модернизации Нижегородской станции аэрации

Генеральный подрядчик ООО «СоюзДонСтрой» приступил к работам по второму этапу модернизации Нижегородской станции аэрации. Специалисты проводят демонтаж емкостных сооружений второй очереди НСА, сообщили в пресс-службе АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОКО» Фото: АО «ОКО»

Из эксплуатации уже вывели 27 сооружений, добавили на предприятии. Их выводят поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости.

Сейчас на объекте находятся три единицы техники и 28 сотрудников, со следующей недели количество работников увеличится. Всего второй этап охватывает 60 сооружений, включая семь аэротенков, четыре первичных отстойника, шесть вторичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость второй очереди оценивают в 20 млрд руб. Завершить строительно-монтажные работы требуется в конце 2029 года.

По первой очереди ОКО и генподрядчик ФАУ «Роскапстрой» продолжают судебные разбирательства по взаимным претензиям.

Галина Шамберина