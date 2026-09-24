ОКО предъявил ФАУ «Роскапстрой» 250 млн рублей неустойки

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) предъявил ФАУ «Роскапстрой» почти 250 млн руб. неустойки и потребовал взыскать эту сумму в Арбитражном суде Нижегородской области, следует из судебной картотеки. Многомиллионную сумму ОКО начислил за нарушение сроков договора подряда от 14 сентября 2022 года на реконструкцию нижегородской станции аэрации (НСА) стоимостью 11,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Истец просит взыскать неустойку за период с октября 2025 по апрель 2026 года, когда ОКО решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков реконструкции. ОКО также добивался внесения ФАУ «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, однако ФАС отказала заявителю, который заявил не только о нарушении сроков, но и о непринятии мер по устранению обрушения конструкций первичного отстойника НСА. В свою очередь, в ФАУ доказывали, что заказчик несвоевременно передал проектную документацию после повторной госэкспертизы, а срок устранения нарушений еще не истек.

Тем не менее ОКО заключил контракт на второй этап модернизации НСА стоимостью 20 млрд руб. с ООО «СоюзДонСтрой». Разбирательство о взыскании неустойки с ФАУ «Роскапстрой» продолжится в октябре. Также ОКО через суд потребовал обязать ответчика восстановить обвалившиеся конструкции НСА.

Владимир Зубарев