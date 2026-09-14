ОКО в суде добивается восстановления обвалившейся части нижегородских очистных

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) через суд пытается обязать прежнего подрядчика Нижегородской станции аэрации — ФАУ «Роскапстрой» — восстановить обвалившиеся конструкции. Об этом говорится в карточке дела, которое находится на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Истец требует за 90 дней после вступления решения в силу заменить оборудование, а также железобетонные и стальные конструкции усреднителя-регулятора №3 и отстойника-ацидофикатора №1, обвалившиеся в феврале 2026 года. В случае неисполнения судебного акта в срок ОКО просит взыскать с подрядчика неустойку в размере не менее 0,5 млн руб. за каждый день просрочки.

По ходатайству ответчика третьим лицом привлечен субподрядчик ООО «РКС Чистые воды», рассмотрение дела продолжится в октябре.

Как писал «Ъ-Приволжье», непринятие мер по устранению последствий февральской аварии было одним из доводов ОКО, просившего Федеральную антимонопольную службу включить «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Отказное решение ФАС коммунальный оператор пытался обжаловать в суде, но затем сам отозвал иск.

В «Роскапстрое» заявляли, что эта авария была обусловлена ошибками проектных решений (несоответствие расчетной несущей способности фактическим нагрузкам) и не является гарантийным обязательством генподрядчика.

Добавим, для второй очереди модернизации НСА «Объединенный коммунальный оператор» заключил договор с ООО «СоюзДонСтрой».

Галина Шамберина