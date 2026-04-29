Нижегородский ОКО требует с «Роскапстроя» 3,4 млрд рублей неотработанного аванса

В АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) пояснили суть иска на 3,36 млрд к ФАУ «Роскапстрой». Это сумма неотработанного аванса по первому этапу реконструкции Нижегородской станции аэрации. Она фигурирует в уведомлении об одностороннем отказе от договора, которое заказчик направил в начале апреля.

«С тех пор подрядчиком не выполнены требования о предоставлении исполнительной документации или возврате части авансовых платежей, что и послужило основанием для подачи искового заявления»,— сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе ОКО.

Там уточнили, что последним допсоглашением генеральный подрядчик должен был завершить работы 3 октября 2025 года, но в срок не уложился. Стоимость принятых заказчиком работ, указанная в уведомлении о расторжении контракта, составила 3,26 млрд руб., авансовые платежи с 2022 по 2025 год — почти 6,62 млрд.

По информации «Ъ-Приволжье», кроме неотработанного аванса ОКО также требует в этом иске неустойку за пользование чужими деньгами, которая за каждый день просрочки уплаты долга превышает 1 млн руб.

Добавим, «Роскапстрой» оспаривает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в суде, заседание нижегородский арбитраж назначил на 11 июня.

Между сторонами есть уже несколько судебных споров. В том числе ОКО хочет взыскать 196,4 млн руб. неустойки за нарушение условий договора. На судебном разбирательстве также стало известно, что заказчик решил уменьшить стоимость первого этапа реконструкции НСА еще на 400 млн руб. — до 6,2 млрд руб. «Роскапстрой» с этим уменьшением не согласился и дополнительное соглашение подписывать не стал.

