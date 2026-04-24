В «РосКапСтрое» заявили о выполнении всех обязательств по реконструкции НСА

В ФАУ «РосКапCтрой» прокомментировали принятое 2 апреля решение «Объединенного коммунального оператора» (ОКО, заказчик) в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с учреждением контракт на реконструкцию Нижегородской станции аэрации (НСА)

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

.

«На дату принятия указанного решения ФАУ “РосКапСтрой” завершило строительство первой технологической линии, успешно проведя пусконаладочные испытания “на чистой воде”. Технологическая линия введена АО ОКО в эксплуатационный режим, интегрирована в действующий процесс очистки сточных вод и обеспечивает достижение предусмотренных проектной документацией эксплуатационных показателей. Вместе с тем, в ходе реализации проекта был выявлен значительный объем дополнительных работ (свыше 600), оформленных актами технической необходимости. В результате чего со стороны АО ОКО неоднократно вносились изменения в проектную документацию. За время строительства она корректировалась и многократно направлялась АО ОКО в государственную экспертизу. После получения очередного положительного заключения госэкспертизы от 8 сентября 2025 года (за месяц до даты завершения работ по договору) со стороны АО ОКО продолжилось внесение изменений в проектные решения», – сообщили в учреждении-генподрядчике.

Говоря о случившемся 4 февраля обрушении конструкций одного из первичных отстойников на объекте, в ФАУ «РосКапСтрой» сообщили, что эта авария была обусловлена ошибками проектных решений (несоответствие расчетной несущей способности фактическим нагрузкам) и не является гарантийным обязательством генподрядчика по выполненным работам. «При этом все работы выполнялись строго по выданной АО ОКО проектной и рабочей документации, смонтированное оборудование (утвержденное заказчиком) было принято строительным контролем АО ОКО и введено им во временную эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ», – отметили в ФАУ «РосКапСтрой».

Таким образом, в федеральном учреждении считают, что все обязательства по строительству и пусконаладочным работам на НСА были выполнены в полном объеме. А на сроки реализации проекта повлияли «часть решений заказчика и задержки в согласованиях». «Ответственность за принятые проектные решения и устранение последствий аварии в дальнейшем находится в зоне ответственности АО ОКО, проектировщика и изготовителя оборудования», – заключили в «РосКапСтрое».

Иван Сергеев