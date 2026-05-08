Роскапстрой не смог запретить ОКО проводить новую закупку по станции аэрации

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ФАУ «Роскапстрой» в запрете АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) проводить закупку на второй этап модернизации Нижегородского станции аэрации (НСА). Как следует из карточки дела, подведомственный Минстрою РФ генподрядчик не добился принятия обеспечительных мер по иску об оспаривании расторжения договора на реконструкцию НСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Роскапстрой» также в качестве обеспечения просил приостановить действие уведомления ОКО об одностороннем отказе от исполнения договора. Однако суд указал, что доводы заявителя сводятся к понуждению ответчика сохранить правоотношения с истцом, а это не соответствует цели обеспечительных мер. В части запрета проводить новую закупку в определении говорится, что он не связан с предметом спора и не может повлиять на исполнение судебного акта.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО уведомил генподрядчика об одностороннем отказе от контракта в начале апреля 2026 года. Также заказчик пытался внести «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, но Федеральная антимонопольная служба после двух дней раздумий в этом отказала. Сейчас суды рассматривают несколько взаимных претензий сторон, а на второй этап модернизации НСА коммунальный оператор хочет провести новую закупку. Сроки ее объявления пока не называют: проект во второй очереди еще не вышел из госэкспертизы.

Ирина Швецова