Остались без «куреня» и «звезды»

Кочубеевский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора Ставропольского края к бывшему главе муниципалитета Алексею Клевцову и его окружению. В собственность государства перешли 100% долей в ключевых сельхозпредприятиях района, а также конфискованные у семьи акции, квартира и дорогие автомобили. Экс-чиновник подал жалобу на решение суда и параллельно готовится к процессу по уголовному делу о незаконном предпринимательстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Антикоррупционный иск был заявлен 23 июня прокурором Ставропольского края в интересах РФ в лице Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае. Ответчиками по делу выступили бывший глава Кочубеевского муниципального района и округа Алексей Клевцов, а также шесть его родственников и доверенных лиц: Ирина Пищикова, Евгений Клевцов, Валерий Скуришин, Александр Аверин, Александр Приходько и Алексей Клевцов-младший.

Вердикт по делу (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ») Кочубеевский районный суд вынес 22 июля. В сентябре решение было обжаловано в Ставропольском краевом суде и сейчас находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.

Согласно решению Кочубеевского суда, в доход государства обращен крупный имущественный комплекс стоимостью свыше 1,517 млрд руб., сформированный вокруг семьи и окружения экс-чиновника.

Алексей Клевцов возглавлял администрацию Кочубеевского муниципального района с 2008 года по 2020-й. Затем занимал пост главы муниципального округа до 28 апреля 2025 года. Как следует из материалов дела, на протяжении всего периода муниципальной службы чиновник, вопреки законному запрету, через подконтрольных лиц участвовал в управлении коммерческими структурами — ООО фирма «Курень» и СПК-колхоз «Полярная звезда».

В случае с СПК-колхозом «Полярная звезда» надзорное ведомство и суд установили сквозное управление с октября 2008 года по апрель 2025-го через зятя чиновника Юрия Аверина (возглавлял СПК до 2022 года), главного бухгалтера Ирину Пищикову и сына Евгения Клевцова (занимал пост председателя с февраля 2023 года).

В 2020 году, когда господин Клевцов возглавлял округ, с кооперативом были заключены договоры аренды муниципального участка площадью 101,6 тыс. кв. м и купли-продажи участка площадью 2,3 тыс. кв. м.

В свою очередь, фирма «Курень», согласно выводам суда, еще с 1999 года была связана с господином Клевцовым. Его доля в ноябре 2007-го была формально передана в доверительное управление брату супруги чиновника Валерию Скуришину, занявшему в 2010 году пост генерального директора. При этом к 2024 году доля экс-главы в капитале компании выросла с 68,25% до 100%. Постановлениями главы администрации Алексея Клевцова от 2008-го и 2011 годов фирма бесплатно или на льготных условиях получила в собственность два земельных участка общей площадью около 11,5 тыс. кв. м.

В решении суда детально описана роль остальных фигурантов в схеме консолидации активов. В частности, главный бухгалтер СПК «Полярная звезда» Ирина Пищикова за счет беспроцентных займов самого кооператива скупала имущественные паи у колхозников, сосредоточив у себя 60,66% уставного капитала.

Валерий Скуришин также скупал земельные паи членов колхоза и сдавал их в аренду «Полярной звезде», а переданное ему рыбное хозяйство перепродал Александру Приходько. В свою очередь, Александр Аверин унаследовал сельхозтехнику и имущество, которые ранее незаконно использовались его отцом для обработки земель КФХ.

Совокупную стоимость конфискованного имущества суд оценил в 1 517 564 740 руб. Основную часть активов составили недвижимость и земля: кадастровая стоимость участков определена в 793,19 млн руб., а объектов недвижимости и незавершенного строительства — в 380,69 млн руб., что суммарно дает 1,174 млрд руб. Кроме того, в доход государства обращен транспортный парк СПК стоимостью 149,88 млн руб., а также автомобили и спецтехника господ Скуришина, Аверина, Приходько и автомобиль Audi A4 Евгения Клевцова.

В структуру изъятого агрокомплекса также вошло находящееся на балансе СПК «Полярная звезда» стадо крупного рогатого скота численностью 1 192 головы общей стоимостью 159,45 млн руб. Среди личных и финансовых активов ответчиков государство конфисковало квартиру Евгения Клевцова, акции крупных эмитентов (ценные бумаги принадлежали Алексею Клевцову-младшему), а также полученный по ним дивидендный доход за 2020-2025 годы в размере 2,617 млн руб.

В резолютивной части решения в доход РФ изъяты 100% долей ООО фирма «Курень» и СПК-колхоза «Полярная звезда», что станет основанием для исключения соответствующих записей из ЕГРЮЛ. Конфискации также подлежат счета, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности и все активы на балансе этих организаций. Решение в части производственных активов предприятий обращено к немедленному исполнению, так как суд усмотрел в дальнейшем владении ими прежними собственниками угрозу продовольственной безопасности и риск остановки деятельности хозяйств.

Ответчики категорически возражали против исковых требований, ссылаясь на отсутствие вступившего в силу приговора по уголовному делу и недопустимость использования материалов предварительного расследования. Суд эти доводы отклонил, разъяснив, что гражданское и уголовное судопроизводство имеют разный предмет рассмотрения, а материалы расследования выступают допустимыми письменными доказательствами. Кроме того, суд подчеркнул, что обязанность доказывать законность происхождения средств распространяется не только на должностное лицо, но и на его родственников и аффилированных лиц, получивших выгоду от коррупционных действий.

Со всех семи ответчиков солидарно взыскана государственная пошлина в размере 900 тыс. руб. Деньги направлены в бюджет Кочубеевского муниципального округа.

Алексей Клевцов выразил несогласие с судебным решением. Экс-глава района уже подал жалобу в апелляционную инстанцию краевого суда.

Сейчас в отношении господина Клевцова расследуется уголовное дело по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), которое еще 10 апреля 2026 года было передано в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, экс-глава фигурирует в уголовном деле о мошенничестве при реконструкции спортивного комплекса «Урожай» в селе Кочубеевском. Там при стоимости контракта свыше 512 млн руб. сумма предполагаемого хищения превышает 210 млн руб.

Роман Лаврухин