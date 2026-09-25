Суд ввел наблюдение над владикавказским застройщиком из-за долга в 57 млн рублей

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал обоснованным заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Саратовской области о признании банкротом местного строительного подрядчика — ООО «Строительно-Торговая Компания-3». В отношении компании введена процедура наблюдения.

Согласно материалам дела, общая сумма задолженности общества перед бюджетом составляет 57,4 млн руб. Из них основной долг достигает 31,63 млн руб., пени — 9 млн руб., а штрафные санкции за налоговые правонарушения — 16,69 млн руб.

Изначально налоговый орган заявлял требования на сумму свыше 58,3 млн рублей, однако после частичного погашения долга самим должником сумма была уточнена. Задолженность распределена по очередям: во вторую очередь реестра включены страховые взносы на 1,4 млн руб., в третью — остальной объем требований, включая налог на прибыль, НДС и штрафы. Суд установил, что задолженность сформировалась вследствие неуплаты налогов на прибыль, НДС, страховых взносов и НДФЛ, а также непредставления необходимых сведений для налогового контроля. Основанием для начислений послужили решения о привлечении к ответственности и расчеты по декларациям за периоды с 2024 по 2026 год.

По данным последней бухгалтерской отчетности за 2025 год, при активах в 176,7 млн руб. кредиторская задолженность компании превышает 169 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников составляет 14 человек. Несмотря на наличие у должника недвижимого имущества (строения кадастровой стоимостью более 1,5 млрд руб. и земельный участок), компания не исполнила обязательства в течение более чем трех месяцев. Факт владения имуществом подтвержден сведениями регистрирующих органов, что гарантирует возможность финансирования судебных расходов по делу.

В ходе процесса должник дважды не явился на заседания, позицию не представил, а корреспонденцию суда не получал. Налоговый орган ходатайствовал о рассмотрении дела без участия своего представителя. На этом основании суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц генерального директора Кулова Казбека Касполатовича и учредителей Цаболова Сергея Солтановича и Маргиева Эльбруса Федоровича.

Временным управляющим утвержден Саидов Омарасхаб Шахбанович, член Ассоциации СРО «Эгида». Руководитель обязан предоставить управляющему перечень имущества и финансовую документацию за последние три года. С момента введения наблюдения исполнение имущественных взысканий приостановлено.

ООО «СТК-3» зарегистрировано во Владикавказе в 2011 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Тат Гаспарян