На Дону 60% рынка охранных услуг занимают местные компании

В Ростовской области около 60% всего объема частных охранных услуг оказывают местные компании. Об этом рассказал в открытом интервью «Ъ-Ростов» учредитель и генеральный директор ООО «ЧОО „ОРП-1“» Роман Калинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По оценке эксперта, крупные охранные предприятия из других регионов занимают в Ростовской области около 20–25% рынка. «В первую очередь речь идет о федеральных игроках „Нева“ и Delta. Они оттягивают на себя существенную часть объектов и могут диктовать правила на рынке»,— говорит Роман Калинин.

Еще 10–15% рынка занимают мелкие и средние предприятия из других регионов. «В частности, сильны позиции ставропольских фирм. Но по большей части мелкие и средние охранные компании работают локально — например, в Новочеркасске или Таганроге лидирующие позиции по количеству объектов охраны занимают фирмы, зарегистрированные именно там»,— пояснил господин Калинин.

Эксперт также рассказал, что в Ростовской области в целом растет спрос на охранные услуги. По его мнению, это связано с близостью региона к зоне СВО.

Мария Иванова