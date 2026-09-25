Суд отклонил иск зоозащитников об умерщвлении бездомных животных на Ставрополье

Третий апелляционный суд подтвердил решение Ставропольского краевого суда по коллективному иску зоозащитников, оспаривавших региональное законодательство об умерщвлении бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из сообщения, заявители обратились в суд, не согласившись с нормами, допускающими усыпление бродячих животных, в том числе агрессивных или представляющих угрозу для людей. Эти положения действуют в крае с 2024 года. Из позиции истцов следует, что власти преувеличивают опасность бродячих собак, а региональный закон фактически легализовал жестокое обращение с животными, причиняя им глубокие нравственные страдания.

Краевой суд в удовлетворении иска отказал, указав, что гуманное умерщвление бездомных животных допускается лишь в строго определенных случаях: если животное тяжело больно и страдает, если оно болеет либо проявляет агрессию, создавая опасность для людей, а также при возникновении в регионе экстраординарной ситуации.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с этими выводами: решение Ставропольского краевого суда оставлено без изменения, жалоба зоозащитников — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Константин Соловьев