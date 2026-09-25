На Ставрополье будут судить группу за хищение 117 млн рублей при строительстве ВЭС

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех участников организованной группы. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, организованную группу создал бывший заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков энергопредприятия. В нее он вовлек начальника управления организации строительства, эксперта строительного контроля и трех руководителей коммерческих организаций.

С 2021 по 2025 год участники группы похитили средства, выделенные на строительство и ввод в эксплуатацию двух ветроэлектростанций в регионе, а также на ремонт подъездной автодороги к ним. При исполнении договоров подряда соучастники готовили и подписывали акты приемки, в которые включали недостоверные сведения об объемах и видах работ. В результате было похищено более 117 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кочубеевский районный суд для рассмотрения. Дела в отношении двух предпринимателей выделены в отдельное производство и ранее направлены в суд. Организатор группы находится в федеральном розыске.

Алина Зорина