Геодезисты и гипсокартонщики возглавили рейтинг зарплат в Ростовской области

В Ростовской области с января по август 2026 года лидерами по уровню зарплатных предложений стали геодезисты — в среднем более 159 тыс. руб./мес. При этом показатель вырос на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Второе место заняли гипсокартонщики со средним предложением в 151 тыс. руб./мес. (+7%). Замкнули тройку автомаляры — специалисты по подготовке поверхности автомобиля и нанесению лакокрасочного покрытия: им предлагали в среднем 150 тыс. руб./мес. (+20%).

Автожестянщики — специалисты по восстановлению геометрии кузова, устранению вмятин и подготовке поверхностей к покраске, — по данным сервиса, стали самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих специальностей региона. Работодатели предлагали им в среднем 150 тыс. руб./мес., что на 30% больше показателей годичной давности. Столько же в среднем предлагали мотористам (+26%).

В среднем по России в рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли кузовщики — 150 тыс. руб./мес. (+25%), фасадчики — 149 тыс. руб./мес. (+8%) и каменщики — также 149 тыс. руб./мес. (+25%).

Константин Соловьев