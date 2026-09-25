Жителя Ессентуков осудили за публичное оправдание терроризма

51-летнего жителя Ессентуков признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Известно, что в 2023 и 2024 годах фигурант с радикально-экстремистскими взглядами публиковал в одной из социальных сетей публикации и ссылки на сайты запрещенных организаций, содержание которых оправдывает насильственные террористические действия.

Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Южный окружной военный суд назначил жителю Ессентуков 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигуранта также лишили права заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на два года.

Алина Зорина