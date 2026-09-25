В Северной Осетии раскрыли мошенничество на 10,3 млн рублей

В Северной Осетии раскрыли мошенничество в отношении жительницы Владикавказа и пресекли попытку хищения денежных средств жителя Алагира. Об этом сообщили в ГУ МВД России по респубилке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в период с августа по сентябрь неизвестные, представляясь сотрудниками государственных и правоохранительных органов, по телефону «обрабатывали» жительницу Владикавказа. Под предлогом проверки сведений о совершенных от ее имени переводах за границу потерпевшую убедили обналичить сбережения и передать их курьерам. Мошенники ссылались на тайну следствия и угрожали горожанке уголовной ответственностью. В результате потерпевшая лишилась 10,3 млн руб.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого участника преступной схемы, Выяснилось, что он причастен и к другим эпизодам. Под предлогом проверки банкнот аферисты пытались завладеть 4,5 млн руб. — передача денег должна была состояться на пересечении улиц Калаева и Ленина в Алагире. Предполагаемого курьера — 48-летнего жителя Новосибирской области — задержали.

По фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанный находится под стражей, сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех соучастников.

Мария Хоперская