Фармацевта в Ростове задержали за незаконный сбыт сильнодействующего препарата

В аптеке на улице Каширской в Ростове-на-Дону пресекли незаконный сбыт сильнодействующего лекарственного препарата. Фармацевт продала три блистера сильнодействующего препарата (по 10 таблеток) без необходимого рецепта, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки помещения аптеки оперативники обнаружили и изъяли более 1 тыс. рецептурных бланков. Подозреваемой оказалась 41-летняя местная жительница, работавшая фармацевтом в данной аптечной организации. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Следователем отдела полиции № 8 Управления МВД России по Ростову-на-Дону в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Мария Хоперская